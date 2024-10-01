Конкурс с призом! — задача про угоны и противоугонки

ЗАДАЧА № 197Не длинная рукаВ ужасе делится Михалыч с коллегами: «Не знаю, как не дать угнать мой любимый Kia Sportage! Слыхал, какое-то приспособление придумали угонщики, и теперь то, что я брелок от машины в жестяную банку дома сразу кладу, не поможет.
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