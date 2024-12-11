«Канье, Шнур и беспредел!»: Музыкальная индустрия пережила «турбулентный год»

Канье Уэст добрался Москвы, но оставил фанатов без концерта, Placebo не удалось сорвать фестивальные планы «Яндекса», рок-музыкантов пытались «отменить» недружественные СМИ, а «Ленинград» остался с деньгами, но без концертов.
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