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Пятый канал

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«Наш Майкл Джексон»: режиссер Юрий Быков высказался о творчестве рэпера Басты

«Наш Майкл Джексон»: режиссер Юрий Быков высказался о творчестве рэпера Басты

Рэпер Баста — наш Майкл Джексон. Об этом заявил режиссер Юрий Быков в разговоре с корреспондентом «Известий», комментируя концерты исполнителя хитов «Сансара», «Медлячок» и «Моя игра» в «Лужниках».

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