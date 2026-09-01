«Наш Майкл Джексон»: режиссер Юрий Быков высказался о творчестве рэпера Басты

Рэпер Баста — наш Майкл Джексон. Об этом заявил режиссер Юрий Быков в разговоре с корреспондентом «Известий», комментируя концерты исполнителя хитов «Сансара», «Медлячок» и «Моя игра» в «Лужниках».
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