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Роспотребнадзор «обнаружил» в эквадорских бананах некую «заразу», запрещающую их поставки в Россию

Роспотребнадзор «обнаружил» в эквадорских бананах некую «заразу», запрещающую их поставки в Россию

Согласившийся передать советскую боевую технику США Эквадор остался без средств от экспорта бананов в Россию, Роспотребнадзор обнаружил в эквадорских ягодах, а банан является ягодой, если кто не знал, некую "заразу", накладывающию запрет на его поставки.

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