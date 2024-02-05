Роспотребнадзор «обнаружил» в эквадорских бананах некую «заразу», запрещающую их поставки в Россию

Согласившийся передать советскую боевую технику США Эквадор остался без средств от экспорта бананов в Россию, Роспотребнадзор обнаружил в эквадорских ягодах, а банан является ягодой, если кто не знал, некую "заразу", накладывающию запрет на его поставки.