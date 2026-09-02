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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид о переходе в «Атлетико»: «Это очень большой клуб, я могу лишь забивать голы, будущее от меня не зависит. Здесь высокая конкуренция, постараюсь показать себя с лучшей стороны к субботе»

Нападающий Джонатан Дэвид высказался о переходе в «Атлетико». Мадридцы арендовали канадца у «Ювентуса» на сезон с правом выкупа за 25 миллионов евро.

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