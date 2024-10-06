Шарипову успели/смогли передать одежду. В Выборгский районный Петербурга, где ему избирают меру пресечения, его доставили в спортивном костюме.
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Шарипову успели/смогли передать одежду. В Выборгский районный Петербурга, где ему избирают меру пресечения, его доставили в спортивном костюме.