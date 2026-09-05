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Украина планирует выйти из соглашений СНГ

Украина планирует выйти из соглашений СНГ

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия ряда международных договоров, в том числе заключенных с Россией, Белоруссией и в рамках Содружества Независимых Государств.

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