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МОК и ФИФА поучаствуют в возвращении России на международные турниры

МОК и ФИФА поучаствуют в возвращении России на международные турниры

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Global Look Press; Pixabay. В ближайшие две недели состоится встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских сборных и футбольных клубов на европейскую арену.

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