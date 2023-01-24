МОК и ФИФА поучаствуют в возвращении России на международные турниры

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Global Look Press; Pixabay. В ближайшие две недели состоится встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских сборных и футбольных клубов на европейскую арену.
Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Global Look Press; Pixabay. В ближайшие две недели состоится встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских сборных и футбольных клубов на европейскую арену.
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