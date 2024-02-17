«Водник» из Архангельска стал победителем первенства СЗФО по мини-футболу

В течение недели в спортивном центре «Норд Арена» юноши до 18 лет соперничали за звание лучшего мини-футбольного клуба Северо-ЗападаВ течение недели в спортивном центре «Норд Арена» юноши до 18 лет соперничали за звание лучшего мини-футбольного клуба Северо-ЗападаВ первенстве Северо-Западного федерального округа приняли участие 12 команд из Архангельской, Мурманской областей, Республик Карелия и Коми.