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Рафинья после 7:2 с «Расингом»: «Игроки «Барсы» всегда хотят большего, таков наш менталитет. Я могу давать команде больше, чем сейчас – никогда не скажу, что меня все устраивает»

Вингер «Барселоны» Рафинья считает, что может приносить команде еще больше пользы. В 6-м туре Ла Лиги сине-гранатовые разгромили « Расинг » со счетом 7:2.

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