XPeng признала: создание роботов в 20 раз сложнее разработки автомобилей

Хэ Сяопэн рассказал о восьми годах разработки и переходе XPeng Robotics к серийному производству Председатель и гендиректор XPeng Group Хэ Сяопэн заявил, что разработка человекоподобных роботов примерно в 20 раз сложнее создания автомобилей.
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