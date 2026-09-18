XPeng признала: создание роботов в 20 раз сложнее разработки автомобилей

Хэ Сяопэн рассказал о восьми годах разработки и переходе XPeng Robotics к серийному производству Председатель и гендиректор XPeng Group Хэ Сяопэн заявил, что разработка человекоподобных роботов примерно в 20 раз сложнее создания автомобилей.