Мизулина: Моргенштерн* может без препятствий вернуться в Россию

Остаться за границей — его личный выбор, считает глава ЛБИ.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала личным выбором решение рэпера Алишера Моргенштерна (иноагент) не возвращаться в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии