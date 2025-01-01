Очередная история о нападках на Новый год. Вот же интересно, правда? Даже наш новый «герой», о котором мы сейчас расскажем, ссылается на то, что в России веками православные и мусульмане жили в дружбе.
«Мусульмане не справляют Новый год» – блогер записал обращение на фоне ёлки
Комментарии
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Александр Пелимский
Да по.... несмотря на принятие ислама - это те же люди, но и после принятия ислама, если чо, многое появилось на востоке, то что я привёл, это так, на вскидку. Но такие как вы даже ЭТОГО и не знаете и знать не хотите, это называется - квасной патриотизм.
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5 час.
Сергей Кочегаров
Новый год не празднуют разве что чурки. Мусульмане празднуют Новый год и не чураются этого праздника, введенного Петром первым (ранее в России Новый год праздновали 1 марта, а затем 1 сентября), но они празднуют начало Нового года и по своим летосчислениям — например Новруз (Навруз) байрам, Мухаррам (1 мухаррам в 2025 году наступит 26 июня)
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2 час.
СимАчка Пушистая
вот как бы нам, нормальным русским людям, вообще насрать, хотят отмечать Новый год муслимы или нет. не хотят - пусть сидят без подарков. У них кстати тоже есть какой-то свой новый год, но нам он неинтересен мы туда не лезем, мы всем даем жить как им нравится. Пусть и от нас отлезут всяких бородатые из немытых кишлаков. А ещё у нас есть замечательный праздник - Рождество Христово, и мы будем его отмечать с радостью, не сллллушая каких-то там исламских бородачей в их бесформенных тряпках.
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2 час.
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