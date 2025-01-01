«Мусульмане не справляют Новый год» – блогер записал обращение на фоне ёлки

Александр Пелимский Да по.... несмотря на принятие ислама - это те же люди, но и после принятия ислама, если чо, многое появилось на востоке, то что я привёл, это так, на вскидку. Но такие как вы даже ЭТОГО и не знаете и знать не хотите, это называется - квасной патриотизм.

Сергей Кочегаров Новый год не празднуют разве что чурки. Мусульмане празднуют Новый год и не чураются этого праздника, введенного Петром первым (ранее в России Новый год праздновали 1 марта, а затем 1 сентября), но они празднуют начало Нового года и по своим летосчислениям — например Новруз (Навруз) байрам, Мухаррам (1 мухаррам в 2025 году наступит 26 июня)