На новой мототрассе в Орловской области пройдут три крупных турнира по мотокроссу

С 21 по 23 августа Орловская область станет центром российского мотокросса. В Сосковском районе на новой трассе «Мотопарк Три Точки» пройдут сразу три крупных соревнования: финал Чемпионата России серии RGP MX, 7-й этап Первенства России и Кубок губернатора Орловской области.