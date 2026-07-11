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На новой мототрассе в Орловской области пройдут три крупных турнира по мотокроссу

На новой мототрассе в Орловской области пройдут три крупных турнира по мотокроссу

С 21 по 23 августа Орловская область станет центром российского мотокросса. В Сосковском районе на новой трассе «Мотопарк Три Точки» пройдут сразу три крупных соревнования: финал Чемпионата России серии RGP MX, 7-й этап Первенства России и Кубок губернатора Орловской области.

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