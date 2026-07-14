Полковник Кнутов: Проект объединенной ПРО Freyja - политическая показуха

13 июля в Париже на саммите так называемой "коалиции желающих" Украина и девять европейских стран объявили о создании антибаллистической коалиции, в которую вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания.