Полковник Кнутов: Проект объединенной ПРО Freyja - политическая показуха

13 июля в Париже на саммите так называемой "коалиции желающих" Украина и девять европейских стран объявили о создании антибаллистической коалиции, в которую вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания.
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