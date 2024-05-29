На Камчатке заявили об отсутствии разрешений на охоту у убивших медведей

В дни охоты браконьеров на медведей в Камчатском крае никто не получал соответствующих разрешений. Об этом в среду, 29 мая, сообщил «Известиям» директор КБГУ «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» Виктор Фуряев.
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