Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что более 10 бригад Вооружённых сил Украины и Национальной гвардии, включая нацистское подразделение «Азов»*, добавили в список формирований, в которые будут принимать контрактников, не достигших мобилизационного возраста 25 лет.