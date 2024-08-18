Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

Про дружбу народов в СССР честно

Про дружбу народов в СССР честно

Тема, конечно, горячая, мы понимаем. Ленинские мины же у нас причиной текущих бед высочайше обозначены, значит, все было плохо.

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Комментарии
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Елена Александровна
Что уж теперь то вспоминать... было не было! Если бы была честная дружба, а такого априори быть не может, то и СССР не распался бы. Задавили страхом на короткое время, а чуть перестали стращать, так всё и развалилось. Да и вообще, может быть только личная дружба, а народами никто не дружит. А уж высокое начальство всегда ищет личную выгоду.
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14 час.
W
Walery
СССР не распался... его развалили предварительно превратив все республики союза в банальное подобие хохлов. Оказывается по ихней нац. идеологии это нацисты кормили русь..,  но не наоборот. Сегодня такие &quot;факты&quot; более чем очевидны - все стремятся в Россию пожрать и подзаработать... Нам, именно РФ.., это надо?
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13 час.

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