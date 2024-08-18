Про дружбу народов в СССР честно

Елена Александровна

Что уж теперь то вспоминать... было не было! Если бы была честная дружба, а такого априори быть не может, то и СССР не распался бы. Задавили страхом на короткое время, а чуть перестали стращать, так всё и развалилось. Да и вообще, может быть только личная дружба, а народами никто не дружит. А уж высокое начальство всегда ищет личную выгоду.