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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили ввести штрафы за обнаженные манекены в витринах магазинов

В России предложили ввести штрафы за обнаженные манекены в витринах магазинов

Автор идеи считает, что такие образы ведут к преждевременной сексуализации детей и нарушают нормы приличия Политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов выступил с предложением штрафовать российских предпринимателей за размещение в торговых залах и на витринах обнаженных манекенов, пишет "Абзац".

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