Dragon Age: The Veilguard не получит DLC, все внимание разработчики переведут на следующу...

Dragon Age: The Veilguard не получит DLC, все внимание разработчики переведут на следующую Mass EffectНе было ни одной игры Dragon Age, которая не была бы поддержана контентом после запуска, но, похоже, BioWare нарушает традицию в том, как она справляется с недавно выпущенной четвертой частью серии.