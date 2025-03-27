Прима Светлана Захарова приехала в Новосибирск по приглашению мужа

Как заявил художественный руководитель Транс-Сибирского арт-фестиваля, прославленный скрипач Вадим Репин перед выступлением своей жены в Новосибирске, в последние 15 лет своей жизни он предвзято относится в балету.
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