Сайт Human Rights Watch заблокирован в РФ

В России из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры статьи о действиях РФ на территории Украины стал недоступен сайт правозащитной организации Human Rights Watch, следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов.
В России из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры статьи о действиях РФ на территории Украины стал недоступен сайт правозащитной организации Human Rights Watch, следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов.
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