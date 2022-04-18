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Сайт Human Rights Watch заблокирован в РФ

Сайт Human Rights Watch заблокирован в РФ

В России из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры статьи о действиях РФ на территории Украины стал недоступен сайт правозащитной организации Human Rights Watch, следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов.

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