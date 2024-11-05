Приглашаем принять участие в городской онлайн-викторине «Огонь – друг, огонь – враг»!

Хотите проверить свои знания по пожарной тематике, узнать много нового и интересного об истории пожарной охраны, правилах пожарной безопасности, о героях пожарной службы в искусстве и литературе? Тогда эта викторина для вас! Кто организатор онлайн-викторины? ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» — оператор городского открытого смотра-конкурса по противопожарной тематике «Огонь –друг, огонь – враг».