The Wall Street Journal: США переходят на китайские ИИ-решения

Американские компании сокращают использование дорогих ИИ-моделей, предпочитая китайские аналоги. The Wall Street Journal сообщает, что США и Китай планируют встречу до 24 сентября для обсуждения регулирования искусственного интеллекта.
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