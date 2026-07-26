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Царьград

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The Wall Street Journal: США переходят на китайские ИИ-решения

The Wall Street Journal: США переходят на китайские ИИ-решения

Американские компании сокращают использование дорогих ИИ-моделей, предпочитая китайские аналоги. The Wall Street Journal сообщает, что США и Китай планируют встречу до 24 сентября для обсуждения регулирования искусственного интеллекта.

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