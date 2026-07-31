БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Не он к ним, а они к нему. Сигнал, однако»: Путин раскрыл депутатам перспективы действовать «смелее» в зоне СВО

«Не он к ним, а они к нему. Сигнал, однако»: Путин раскрыл депутатам перспективы действовать «смелее» в зоне СВО

Путин раскрыл депутатам перспективы действовать «смелее» в зоне СВО Стоп-кадр видео на Кремлин.ру Госдума восьмого созыва завершила пятилетнюю работу, и президент России наградил особо отличившихся парламентариев.

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