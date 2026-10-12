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Киевский студент попытался взорвать автобус с ВСУшниками

Киевский студент попытался взорвать автобус с ВСУшниками

На Украине жалуются, что российкие спецслужбы продолжают диверсионные мероприятия с глубоком тылу, включая Западную Украину.

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