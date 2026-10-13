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Сможет ли Трамп скинуть Зеленского и как ответит Британия: Семибратов о договорённостях России и США

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.

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