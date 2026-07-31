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Царьград

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Русские ученые создали хлеб, который вместо полноты заставляет худеть

Русские ученые создали хлеб, который вместо полноты заставляет худеть

Русские ученые из «ФИЦ питания и биотехнологии» сделали удивительный продукт в диетологии.ТАСС сообщает, что они разработали рецептуру хлеба, который не только безопасен для фигуры, но и способствует снижению веса Продукт предназначен для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом.

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