Словакия кипит! Протесты, ультиматумы! Попытка свержения Фицо: Заговор ЕС, НАТО и Зеленского?

Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, сократить поддержку украинских беженцев и заблокировать финансовую помощь Украине от Европейского союза, если транзит газа не будет возобновлен.
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