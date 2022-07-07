Аргументы и Факты

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Диетолог рассказала, как извлечь максимальную пользу из огурцов

Диетолог рассказала, как извлечь максимальную пользу из огурцов

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, чем полезны огурцы и в каком виде их лучше употреблять.В интервью радио Sputnik специалист отметила, что самое ценное свойство огурцов заключается в высоком содержании калия, который выводит лишнюю воду.

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