Диетолог рассказала, как извлечь максимальную пользу из огурцов

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, чем полезны огурцы и в каком виде их лучше употреблять.В интервью радио Sputnik специалист отметила, что самое ценное свойство огурцов заключается в высоком содержании калия, который выводит лишнюю воду.