Колокольцев: РФ пытаются исключить из сотрудничества по линии Интерпола

Global Look Press/IMAGO/Dirk Sattler Россию пытаются исключить из Международной организации уголовной полиции Интерпол, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе встречи с генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.
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