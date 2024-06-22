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Колокольцев: РФ пытаются исключить из сотрудничества по линии Интерпола

Колокольцев: РФ пытаются исключить из сотрудничества по линии Интерпола

Global Look Press/IMAGO/Dirk Sattler Россию пытаются исключить из Международной организации уголовной полиции Интерпол, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе встречи с генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.

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