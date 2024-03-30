Что строго запрещено делать 31 марта в церковный праздник, в чем помогает чествуемый в этот день святитель Кирилл Юлия СоколоваПравославная церковь 31 марта чтит память святителя Кирилла Иерусалимского, когда верующие обращаются к нему с молитвенными просьбами за защиту и благословение.