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Газета.ру

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Профессор Кутушов: вейпы превращают легкие в пятку или в сухожилие

Профессор Кутушов: вейпы превращают легкие в пятку или в сухожилие

Любые препараты и продукты грозят населению отравлением до тех пор, пока они не запрещены к продаже. Поэтому единственный способ уберечь здоровье россиян от негативного воздействия вейпов – это запретить их продажу на законодательном уровне, заявил врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН, кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов в пресс-центре НСН.

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