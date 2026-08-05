Профессор Кутушов: вейпы превращают легкие в пятку или в сухожилие

Любые препараты и продукты грозят населению отравлением до тех пор, пока они не запрещены к продаже. Поэтому единственный способ уберечь здоровье россиян от негативного воздействия вейпов – это запретить их продажу на законодательном уровне, заявил врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН, кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов в пресс-центре НСН.