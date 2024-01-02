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Закон и Порядок

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  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    надо бить США!Вы будете удивлен...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    а под ваши удары по воинским структурамм, США (террористы) будут бомбить КИЕВ. КАК Марикполь.Им надо. чтобы мы достал...Вы будете удивлен...
  • Нина Балашова (Любомирова)
    Одни обещания ударить... Сколько людй уже погибло, а мы все грозим ударить🤬Вы будете удивлен...

ПРОНЬКО: ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ В 2024-М – МИГРАНТЫ, КОРРУПЦИЯ, КРИМИНАЛ

ПРОНЬКО: ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ В 2024-М – МИГРАНТЫ, КОРРУПЦИЯ, КРИМИНАЛ

Ситуация с мигрантами резко обострилась в минувшем 2023 году. Коррумпированные лоббисты в кабинетах власти и криминал среди бизнеса поставили получение сверхприбыли выше национальных интересов России и её народа.

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