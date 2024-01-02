ПРОНЬКО: ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ В 2024-М – МИГРАНТЫ, КОРРУПЦИЯ, КРИМИНАЛ

Ситуация с мигрантами резко обострилась в минувшем 2023 году. Коррумпированные лоббисты в кабинетах власти и криминал среди бизнеса поставили получение сверхприбыли выше национальных интересов России и её народа.
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