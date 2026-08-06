Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В облцентре наградили лучших спортсменов и тренеров

В облцентре наградили лучших спортсменов и тренеров

Василий Анохин: «Благодарю всех наших спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе» В преддверии Дня физкультурника, который отмечается в России 8 августа, в культурно‑выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске состоялось торжественное мероприятие, где чествовали представителей спортивного сообщества региона.

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