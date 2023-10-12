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Будущее ActiBlizz, CS 2 не работает на старых ПК, DLC для Dead Island 2, Disney может купить EA…

Будущее ActiBlizz, CS 2 не работает на старых ПК, DLC для Dead Island 2, Disney может купить EA…

В Disney хотят купить Electronic Arts, Бобби Котик намекнул на новую Guitar Hero, Atari планирует воскресить маскота Bubsy, первое DLC для Dead Island 2, бесплатное дополнение для Layers of Fear, Legacy of Persia для Crusader Kings III, The Lamplighters League плохо продалась, Assassin’s Creed Mirage побила рекорд продаж, где .

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