Тео Эрнандес о Кубке Италии: «Милан» способен выйти в финал. Мы проводим невероятный сезон»

Тео Эрнандес оценил ничью с «Интером» (0:0). Защитник «Милана» высказался после первого матча 1/2 финала Кубка Италии.

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