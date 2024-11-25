Две девочки избили сверстницу в школьном туалете в Брянске

Две девочки напали на сверстницу в одной из школ в Брянске. Они решили, что пострадавшая рассказала их родителям о том, что иногда они курят, сообщил Telegram-канал «Жесть Брянска» Школьницы избили сверстницу в туалете школы.
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