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Две девочки избили сверстницу в школьном туалете в Брянске

Две девочки избили сверстницу в школьном туалете в Брянске

Две девочки напали на сверстницу в одной из школ в Брянске. Они решили, что пострадавшая рассказала их родителям о том, что иногда они курят, сообщил Telegram-канал «Жесть Брянска» Школьницы избили сверстницу в туалете школы.

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