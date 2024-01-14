Бетербиев – о бое с Биволом: «Конечно, я хочу четвертый пояс»

«Да, конечно, мне нужен четвертый пояс. Это будет означать, что в полутяжелом весе я добился своего. Это много значит для меня, вершина», – сказал Артур Бетербиев, защитивший титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе, нокаутировав Каллума Смита.