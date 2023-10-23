22 примера оригинального, смешного и немного глупого решения проблем

Умение решать проблемы нестандартным путем — навык, которым обладает далеко не каждый. Но у этих людей данный скилл не только присутствует, но и прокачан на все 100%! Иначе, как в их головах родились такие светлые мысли? Посмотрите сами и попробуйте найти этому объяснение.