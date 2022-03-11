Си Джей Макколлум попал в ковид-протокол НБА

Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум попал в протокол НБА по здоровью и безопасности. После февральского перехода в «Новый Орлеан» Макколлум набирает 27,1 очка, 5,6 подбора и 6,7 передачи в 12 матчах, реализуя 52,7% с игры.
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