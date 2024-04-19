Русский ядерный ракетоносец Ту-22М3 загорелся и упал над Ставропольем – видео

Экипаж катапультировался, идет операция по спасению летчиков – Минобороны.В небе над Ставропольским краем потерпел катастрофу русский сверхзвуковой ракетный бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3, именуемый по классификации НАТО Backfire.
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