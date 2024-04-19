Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    ""Шоу вроде "Дом-2". Да ещё и за госсчёт". Депутаты хотят разрешить голосовать с 16 лет. Почему эксперты против?" 16-..."Шоу вроде "Дом-2...
  • Елена ДанильченкоБушуева
    ну что тюрьма как предателямЧистка "помощнико...
  • Lyudmila
    Они и строят забор на границе чтобы из за забора не так страшно лаять было."Ай, Моська! Знат...

Русский ядерный ракетоносец Ту-22М3 загорелся и упал над Ставропольем – видео

Русский ядерный ракетоносец Ту-22М3 загорелся и упал над Ставропольем – видео

Экипаж катапультировался, идет операция по спасению летчиков – Минобороны.В небе над Ставропольским краем потерпел катастрофу русский сверхзвуковой ракетный бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3, именуемый по классификации НАТО Backfire.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх