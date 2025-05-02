📹⚡️Кадры поражения основного боевого танка ВСУ неидентифицированной модификации 152-мм управляемым артиллерийским снарядом ЗОФ95 "Краснополь-М2".
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📹⚡️Кадры поражения основного боевого танка ВСУ неидентифицированной модификации 152-мм управляемым артиллерийским снарядом ЗОФ95 "Краснополь-М2".