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Невидимые 85%: где на самом деле скрывается масса Млечного Пути

Невидимые 85%: где на самом деле скрывается масса Млечного Пути

Когда я впервые всерьёз задумалась о том, из чего состоит наша галактика, привычная картина ночного неба для меня буквально перевернулась.

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