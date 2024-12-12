В Чувашии в преддверии Дня Конституции сотрудники полиции и общественники провели интеллектуальную игру в Детской полицейской академии

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации на базе Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике и волонтеры регионального отделения российской ассоциации интеллектуальных клубов «Ворошиловский стрелок» провели тематическую интеллектуальную игру для слушателей Детской полицейской академии.