ДВЗЯИ: Россия по-прежнему привержена мораторию на проведение ядерных испытаний

Россия по-прежнему привержена мораторию на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил исполнительный директор Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в публикации на своей странице в социальной сети X, передает ТАСС.