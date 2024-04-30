ДВЗЯИ: Россия по-прежнему привержена мораторию на проведение ядерных испытаний

Россия по-прежнему привержена мораторию на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил исполнительный директор Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в публикации на своей странице в социальной сети X, передает ТАСС.
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