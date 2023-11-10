Попова заявила о двукратном росте заболеваемости ковидом в России

По словам главы Роспотребнадзора, показатель идет по нарастающей Заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза за последние четыре недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Вестям".
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