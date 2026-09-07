"Из гусиного яйца пашот не сделаешь". Шеф-повар — о съемках в шоу и ресторанах Барнаула

Большой разговор с Артемом Агафоновым о том, как придумывать новые блюда и чего не хватает барнаульской гастрономии В кулинарии, как и в искусстве, не станешь лучшим, если будешь повторять за другими — нужно придумывать новое.
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