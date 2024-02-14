На соседнем ресурсе обсуждают письмо женщины, которая, несмотря на все сложности и передряги, умудряется сохранять свой брак в течение 32-х лет.
Прочитала советы женщины, которая сохраняет свой брак 32 года. Задумалась
Комментарии
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radiofree RF
Все советы правильные!
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18 час.
lenivka
У меня свои сбережения,полученные от мужа.Сначала продажа акций предприятия мужем при увольнении.Половина моя.Потом наследство свекрови.Половину мне перевел.Свое все уже про...л.А я пятнадцать лет летаю к детям,покупаю внукам.Все трачу на семью.Поэтому деньги должны быть у жены.И я никогда не спрашивала у мужа что мне из одежды купить.Покупаю что хочу в пределах разумного.
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16 час.
Кот Рыжый
Все советы правильные! Мужья тоже =подходят со слабой стороны= когда им надо удрать к друзьям в гараж! Только как то всё банально сведено к =кофточке=. Наш брак 42 года! И так же старались его сохранить! Потому что ни кто ещё не отменял:--ЧТО ИМЕЕМ НЕ ХРАНИМ, ПОТЕРЯМШИ--ПЛАЧЕМ!!!
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12 час.
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