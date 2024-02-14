Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Хлусова
    Я от Вас ничего не требовала, просто неохота было самой искать, ну вот Вы за меня это сделали))) А почему она подала ...Женщина вчера мен...
  • Татьяна Хлусова
    А что, от смертной казни мрёт? 😆Женщина вчера мен...
  • ММ
    Кроме того, чтоб давать, женщинам надо еще уметь брать! Цитата:"Да, я Вам отдамся, но это еще вопрос, кто кого вы@бет"Главная «ошибка м...

Прочитала советы женщины, которая сохраняет свой брак 32 года. Задумалась

Прочитала советы женщины, которая сохраняет свой брак 32 года. Задумалась

На соседнем ресурсе обсуждают письмо женщины, которая, несмотря на все сложности и передряги, умудряется сохранять свой брак в течение 32-х лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Все советы правильные!
Ответить
18 час.
lenivka
У меня свои сбережения,полученные от мужа.Сначала продажа акций предприятия мужем при увольнении.Половина моя.Потом наследство свекрови.Половину мне перевел.Свое все уже про...л.А я пятнадцать лет летаю к детям,покупаю внукам.Все трачу на семью.Поэтому деньги должны быть у жены.И я никогда не спрашивала у мужа что мне из одежды купить.Покупаю что хочу в пределах разумного.
Ответить
16 час.
Кот Рыжый
Все советы правильные! Мужья тоже =подходят со слабой стороны= когда им надо удрать к друзьям в гараж! Только как то всё банально сведено к =кофточке=. Наш брак 42 года! И так же старались его сохранить! Потому что ни кто ещё не отменял:--ЧТО ИМЕЕМ НЕ ХРАНИМ, ПОТЕРЯМШИ--ПЛАЧЕМ!!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх