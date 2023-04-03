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Bloomberg: американская компания ADM ищет возможность уйти с российского рынка

Bloomberg: американская компания ADM ищет возможность уйти с российского рынка

pxhere.com Американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает возможные варианты выхода из российских активов, сообщило агентство Bloomberg.

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